Казань, , 11:09 — REGNUM В Татарии на 30 июня коронавирус выявили у 4555 человек, за сутки положительные тесты получил еще 41 пациент, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего с момента начала наблюдения от коронавирусной инфекции излечились 3703 человека, за сутки — восемь пациентов. В республике от последствий заражения коронавирусом скончались 16 человек.

Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы 25 человек, 16 — получают лечение на дому. Больше всего заболевших зарегистрировано в возрасте от 30 до 50 лет — 12 человек. Из числа новых зараженных — 26 человек проживают в Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии подтверждена еще одна смерть пациента с диагнозом COVID-19.

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