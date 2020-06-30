Воронеж, , 11:00 — REGNUM 26 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом зарегистрировано в Воронежской области с 1 по 30 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные региональной статистики.

На 1 июня федеральный оперативный штаб сообщал о 18 смертях от COVID-19, 30 июня сообщается уже о 44 летальных исходах, в том числе трёх случаях — за последние сутки.

Число заразившихся в регионе за месяц выросло более чем в три раза — с 2139 человек на 1 июня до 7588 на 30 июня. Выздоровели за месяц более 2,8 тыс. человек: 1433 выздоровевших значилось в статистике на 1 июня, 4286 — на конец месяца.