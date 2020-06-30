Нур-Султан, , 10:59 — REGNUM Скончавшихся от COVID-19 граждан Казахстана разрешили хоронить на любых кладбищах. Об этом 30 июня заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на пресс-конференции.

По его словам, в республике внесены изменения в порядок захоронения скончавшихся от коронавирусной инфекции. Министр отметил, что при захоронении необходимо строго соблюдать санитарные и гигиенические нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июня в Казахстане выявили 21 819 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 13 008 человек, скончались 188 пациентов. Ранее усопших разрешалось хоронить только на специальных кладбищах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане могут снова ввести жесткий карантин