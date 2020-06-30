Москва, , 10:54 — REGNUM Фейки о Конституции России распространяют в социальных сетях три «специальные общественные силы»: «Открытая Россия», «Голос» и бесконечные региональные «Штабы Навального». Об этом в своём телеграм-канале сообщил руководитель экспертно-консультативной группы ОП РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич. Также он поделился последними известными ему случаями информационных вбросов.

«Голосование» под балконами у кустов — «конституционный» фейк Цитата из телеграм-канала alexandr_malkevich

В частности, эксперт рассказал о действиях регионального координатора штаба Навального в Волгограде: Евгений Кочегин в своём телеграм-канале опубликовал фотографию, на которой изображено «голосование под балконами жилых домов» на столе в городе Волжский. Утверждалось, что это якобы УИК в 30-м микрорайоне.

«Опровержения этой информации ждать долго не пришлось. Сам председатель ТИК г. Волжский А. Бараков прокомментировал это так: «В городе Волжском голосование на придомовой территории не проводится. В 30 м/р располагаются ИУ №№ 1185, 1186, 1187. На фотографии членов этих комиссий нет. Где она сделана — нам неизвестно». Вот так. Значит, голосование во дворах не проводят, на фото — совершенно другие люди. Что значит? А значит, фейк. И сам Кочегин быстро заявил, что информация ложная. Совесть замучила?» — задаётся вопросом Александр Малькевич.

По его словам, в Кудрово (Ленинградская область) распространяется недостоверная информация о том, что на участке № 952 во время голосования используют «бумажные пакеты» вместо соответствующих урн.

«Данная информация была опровергнута развернутым постом в социальной сети Facebook с подтверждающими фотоматериалами. На фото прекрасно видно, что переносной ящик для бюллетеней стоит на столе рядом с членом УИК, а в бумажном пакете для удобства — свёрнутые списки участников голосования в формате А3.

Кроме того, подобные фото опубликовала и сама Избирательная комиссия Ленинградской области . То есть в этом фейке хотя бы люди настоящие и избирательный участок существующий», — иронизирует эксперт. Александр Малькевич

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции РФ были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию. Голосование по ним пришлось отложить из-за мировой эпидемии коронавируса.

Фейки о Конституции появились практически сразу после того, как была обнародована новая дата голосования по поправкам. Ранее Александр Малькевич сообщил, что главными источниками «фейков» являются не только социальные сети, но и СМИ-иноагенты.

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