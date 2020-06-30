Майкоп, , 10:57 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев смерти пациентов с COVID-19 в Адыгее к 10:30 30 июня достигло 14. За минувшие сутки в республике скончались два человека с подтвержденным диагнозом, сообщил федеральный оперативный штаб.

Отметим, что случаи летальных исходов не фиксировались в Адыгее около трех недель. В последний раз факт смерти пациента с COVID-19 в регионе был зарегистрирован 9 июня.

Всего в Адыгее к настоящему времени выявлено 1898 случаев заражения коронавирусом нового типа, 51 из них пришелся на последние 24 часа. Выздоровели в республике 1302 пациента с подтвержденным COVID-19, или около 68,6% от общего числа заразившихся.

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