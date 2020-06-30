Хабаровск, , 11:13 — REGNUM В Хабаровском крае за четыре дня голосования по поправкам к Конституции РФ проголосовали уже 22% избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме края.

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По данным избиркома Хабаровского края с 25 по 29 июня включительно своё мнение по поправкам высказали более 213 тыс. граждан. Это порядка 22% избирателей. В лидерах по активности избирателей Комсомольский район, там по состоянию на 29 июня проголосовали уже 52,49% избирателей. Не активны избиратели Ванинского, Советско-гаванского и Николаевского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне финального дня голосования по поправкам к Конституции в Советско-Гаванском районе люди собирают подписи против строительства морского порта, которое с ними никто не обсуждал. В ситуацию вынужден вмешаться депутат Госдумы РФ. В Ванино люди накануне финального дня голосования остались без воды и света. Примечательно, что накануне выборов президента в 2018 году ванинцы также остались без электричества и водоснабжения. В Николаевске-на-Амуре люди вынуждены сами чинить ямы на дорогах. А чиновники их за это штрафуют.