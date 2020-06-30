Красноярск, , 10:51 — REGNUM По состоянию на 30 июня в Красноярском крае коронавирус выявлен у 8904 человек, в том числе за сутки подтверждено 144 случая заражения, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе.

3827 человек вылечились, в том числе 188 за последние сутки.

В Красноярском крае количество умерших пациентов с коронавирусом выросло до 120. За сутки скончались пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения SARS-CoV-2 зарегистрированы в 55 муниципальных образованиях региона.

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