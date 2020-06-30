Москва, , 10:54 — REGNUM На сегодняшний день на территории России было проведено в общей сложности более 19,5 млн тестов на коронавирус. Об этом 30 июня сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 29.06.2020 проведено 19 562 440 исследования», — говорится в обнародованном бюллетене.

Также в нем указывается, что на сегодняшний день из-за подозрения на SARS-CoV-2 под медицинским наблюдением в России остаётся 288 932 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в России выявили 6693 новых носителей коронавируса.