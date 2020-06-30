Пенза, , 11:07 — REGNUM В Пензенской области на 30 июня коронавирус подтвердился у 4970 жителей региона. За сутки выявили еще 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровел после заражения 4661 человек, за сутки — 150 пациентов. Скончался с момента начала наблюдения 41 человек, один — за последние 24 часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенском областном клиническом центре крови начали проводить процедуру обследования доноров перед донацией, исследуя кровь на антитела к COVID-19.

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