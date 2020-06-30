Ирвайн, США, , 10:49 — REGNUM Все игроки Diablo III получат виртуальные подарки в честь 20-летия со дня релиза Diablo II. Об этом 29 июня сообщалось на официальном сайте франшизы.

Геймеры бесплатно получат новый косметический предмет — жилистые крылья Единого Зла. Чтобы добавить их в свой инвентарь нужно зайти в игру в любое время, начиная с 29 июня 2020 года.

Напомним, Diablo — это серия ролевых игр от американской студии Blizzard Entertainment. Релиз первой части состоялся в 1996 году.

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