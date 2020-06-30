Бангкок, 30 июня 2020, 10:57 — REGNUM В Таиланде за сутки выявили два случая заражения коронавирусом. Об этом 30 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.
По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 3 171.
От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 58 человек. За сутки никто не умер.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 10 млн 277 тыс. человек.
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