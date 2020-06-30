Пермь, , 10:44 — REGNUM В Перми местная жительница отсудила у горбольницы № 6 в качестве моральной компенсации за смерть новорождённого ребенка 2 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого суда.

Истица заявила, что в январе 2017 года с доношенной беременностью поступила в акушерское отделение клиники. Медики неправильно оценили сложившуюся клиническую ситуацию, при родах возникли осложнения. Новорожденного мальчика доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии, а 20 февраля — в Детскую клиническую больницу № 13. Впоследствии ребенок умер.

Согласно заключению экспертов, причиной смерти мальчика стало кислородное голодание головного мозга. Оно спровоцировало осложнения. При этом каких-либо медицинских данных о наличии у плода во внутриутробном периоде развития пороков головного мозга не описано. Недостатки оказания медпомощи могли стать одним из негативных, которые привели к формированию кислородного голодания головного мозга ребенка. Между выявленными недостатками и смертью новорожденного имелась причинно-следственная связь, носящая косвенный характер.

С учетом мнения экспертов и страданий женщины суд пришел к выводу о ненадлежащем оказании медуслуг со стороны врачей больницы и вынес решение о взыскании с ответчика 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.