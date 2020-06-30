Краснодар, , 10:44 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе. В числе заразившихся пятеро детей.

«Инфекция выявлена у жителей 21 муниципального образования. Возраст пациентов от шести месяцев до 81 года. Среди них 31 женщина и 29 мужчин. 18 случаев выявлено в Краснодаре, восемь — в Сочи, четыре — в Апшеронском районе. По три человека в Белореченском, Выселковском, Кавказском, Темрюкском и Тихорецком районах, по два — в Динском и Гулькевичском», — сообщили в оперативном штабе.

Всего на территории Краснодарского края с 12 марта по 30 июня подтверждено 5982 случаев заражение, 4705 пациентов выписаны. Скончались 76 пациентов с положительными тестами на коронавирус.

В тяжёлом состоянии находятся 12 человек, они подключены к аппаратам исскуственной вентиляции лёгких, ещё трое — на ЭКМО.