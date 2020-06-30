Ижевск, , 10:44 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 30 июня выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 1440 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Восемь новых носителей коронавируса выявлено в Ижевске, по трое — в Сарапуле и Завьяловском районе, по двое — в Можге и Вавожском районе, по одному — в Можгинском и Малопургинском районах.

Полностью выздоровели 1030 жителей Удмуртии, за последние сутки выписаны 16 человек. Таким образом, выздоровели уже более 71,5% от общего числа носителей коронавируса в республике. 27 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с 29 июня открываются культурно-досуговые государственные и муниципальные учреждения. При этом по-прежнему исключается проведение массовых мероприятий. Кроме того, с 1 июля могут начать работать санатории республики, которые имеют медицинскую лицензию. С 12 июля возобновят работу организации дополнительного образования детей.