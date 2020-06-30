Ростов-на-Дону, , 10:43 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки 94 человека получили положительный результат теста на коронавирус. Общее число случаев заражения SARS-CoV-2 на Дону достигло 9 тыс. 611 человек, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 30 июня.

Новые случаи подтверждены в 17 муниципальных образованиях. Так, в Ростове-на-Дону выявлено 56 носителей инфекции, в Шахтах — девять, в Азовском районе — семь.

«Среди новых заболевших 27,7% — в возрасте от 18 до 45 лет, 48,9% — от 46 до 65 лет, 17% — от 66 до 79 лет, 5,3% — старше 80 лет, 1,1% — дети», — уточнили в облправительстве.

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