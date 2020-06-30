Махачкала, , 10:51 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Дагестане по данным на 10:30 30 июня достигло 7840. За минувшие сутки в республике выявлено 65 человек, заразившихся коронавирусом, сообщил федеральный оперативный штаб.

Выздоровели в Дагестане 5775 человек с подтвержденным COVID-19 (+93 за сутки), или более 73,6% от общего числа людей, заразившихся коронавирусом. В республике также зафиксирован 374-й случай смерти пациента с COVID-19.

Дагестан остается лидером среди регионов Северного Кавказа как по количеству случаев заражения, так и по числу летальных исходов. Среди всех субъектов РФ по этим показателям республика к настоящему времени занимает восьмое и четвертое место соответственно.

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