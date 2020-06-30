Москва, , 10:52 — REGNUM Менее половины популярных в России интернет-ресурсов дают возможность пользователям легко удалить свой профиль. К такому выводу пришли аналитики Digital Security, пишут 30 июня «Известия».

В рамках исследования были созданы аккаунты на 54 сайтах, в том числе в соцсетях, приложениях для знакомств, туризма, обучения и доставки еды. Затем эксперты попытались удалить свои профили.

Удалить профиль «одним нажатием» или подтверждением по SMS удалось только в 25 случаях. На шести сайтах возможность удаления тщательно скрыта, на пяти — не предусмотрена. В 18 случаях стереть профиль можно только через техподдержку, в том числе — путём письменного запроса.

Простое удаление профиля предусмотрено сервисом для поиска работы HeadHunter, приложением для знакомств Tinder, мессенджером What’s App, интернет-магазинами Ozon и Wildberries. В соцсети «Одноклассники» удалить аккаунт можно, пролистав до конца лицензионное соглашение.

Сайт для объявлений «Авито» и сервис доставки продуктов Igoods требуют для удаления обращения в техподдержку. В онлайн-ретейлере Lamoda придётся отправлять бумажное заявление с данными паспорта, в Delivery Club — письменное заявление.

Согласно закону «О персональных данных», гражданин вправе потребовать блокировки информации о себе. Немотивированный отказ грозит административной ответственностью. При этом оператор сам определяет, как именно будут стёрты сведения о пользователе, отметили в Роскомнадзоре.