Москва, , 10:38 — REGNUM В России за минувшие сутки выявили 6693 случая заражения коронавирусом, сообщили 30 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Клинические проявления болезни выявили у 30,2% пациентов. За день выздоровели 9220 человек, скончались 150 пациентов. Общее число выявленных случаев заражения в России достигло 647 849.

В Москве выявили 745 новых случаев заражения, в Подмосковье — 301, в Ханты-Манскийском-Автономном округе — 279, Свердловской области — 276, Санкт-Петербурге — 253, Югре — 248, Иркутской области — 242.

Отметим, по состоянию на 30 июня в России провели более 19,5 млн тестов. Доля вылечившихся пациентов составляет 63,7%, смертность — 1,4%.

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