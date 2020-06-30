Воронеж, 30 июня 2020, 10:38 — REGNUM Десять медицинских работников Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 были незаконно лишены медицинских надбавок, сообщил ИА REGNUM 30 июня старший помощник прокурора области Михаил Усов.
Проверкой, которую провела прокуратура, было установлено, что в перечень должностей на получение выплат стимулирующего характера в апреле и в мае не включили врачей патологоанатомического отделения и отделения клинико-диагностической лаборатории, а также фельдшеров-лаборантов патологоанатомического отделения, медицинских лабораторных техников. Всего выплат незаконно лишили десять сотрудников больницы. Также выяснилось, что врач приёмного отделения не получал надбавки стимулирующего характера мая.
«По итогам проверки приняты меры прокурорского реагирования, направленные на защиту нарушенных прав медработников», — уточнил Усов.
Как сообщало ИА, стимулирующие надбавки для медработников, работающих с коронавирусом, были установлены с апреля 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина. В то же время во многих российских регионах врачи жалуются на то, что выплаты либо не получают, либо получают не вовремя и не в том размере, в котором ожидалось.