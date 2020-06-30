Москва, 30 июня 2020, 10:36 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили более 6693 носителей коронавируса. Об этом 30 июня сообщает московский оперативный штаб.
Новые случаи обнаружили в 84 регионах РФ. Лидером по числу выявленных заражений является Москва — 745. Далее следуют Подмосковье — 301, ХМАО — 279, Свердловская область — 276, Петербург — 253, Ямало-Ненецкий АО — 248, Иркутская область — 242, Нижегородская область — 203.
Всего в России выявили с начала распространения коронавируса 647 849 случаев заражения.