Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM В Петербурге за последние сутки еще 31 человек скончался от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 30 июня в федеральном оперативном штабе.

Это не самый большой суточный показатель смертности — например, 27 июня сообщалось о 57 умерших в Петербурге от COVID-19.

Общее количество скончавшихся от этого смертельно опасного заболевания к концу июня составило в Петербурге 1136 человек.

По суточному показателю Петербург вновь оказался на второй строчке после Москвы, где за сутки умерли 35 человек.

За весь период по России умерли от коронавирусной инфекции 9320 человек, в том числе 154 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны 254 человека.

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