Хабаровск, , 10:58 — REGNUM Ущерб от незаконных рубок леса в Хабаровском крае с начала 2020 года превысил 132 млн рублей. Всего в регионе зафиксирован 101 факт незаконной рубки леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении лесами по региону.

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В правоохранительные органы направлено 97 материалов, содержащих признаки состава преступления по ст. 260 УК РФ. Четыре дела направлены в суд, по двум из них уже вынесены обвинительные приговоры.

Также с начала года в Хабаровском крае выявлено 312 административных нарушений, связанных с пренебрежением правилами пожарной безопасности, заготовки древесины, санитарными правилами.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 году сотрудники Дальневосточной таможни пресекли деятельность китайской ОПГ, которая вывозила за границу ценные породы древесины.