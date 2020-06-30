Ватикан, , 10:34 — REGNUM Ватикан может провозгласить покровителем интернета Карло Акутиса, подростка, умершего в возрасте 15 лет от лейкемии, передает Corriere della Sera во вторник, 30 июня.

10 октября в итальянском францисканском монастыре в Ассизи будет проведена церемония его беатификации (причисления к лику блаженных) — она должна была пройти раньше, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Мальчик, в жизни которого были только две «страсти» — вера и компьютеры, — может быть впоследствии причислен к лику святых и объявлен покровителем интернета, отмечает издание.

В Ватикане отмечают, что Акутис своим примером показал, как должно выглядеть должное и правильное отношение к сети и к технологиям в целом, сказано также в публикации.

Причисление Акутиса к лику блаженных стало возможным после того, как специальная комиссия с участием медиков подтвердила факт полного исцеления ребенка (чье имя не называется) от болезни поджелудочной железы.

Исцеление произошло после того, как ребенок прикоснулся к реликвиям Карло Акутиса, находящимся в храме святого Себастьяна в Бразилиа.