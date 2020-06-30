Нижний Новгород, , 10:34 — REGNUM В Павлове и Кулебаках с 30 июня отменяется карантин. Соответствующее постановление подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Уточняется, что в данных городах эпидситуация стабилизировалась, очаги заражения коронавирусом ликвидированы.

«Данное решение можно назвать долгожданным для многих людей, включая меня самого. Получал много обращений от жителей, в особенности из Павловского района», — отметил Никитин и добавил, что карантин снимается по рекомендации Роспотребнадзора.

Губернатор поблагодарил жителей крупных промышленных центров области, которые выполняли все требования в течение последних нескольких недель.

В настоящее время на территории региона карантин охраняется в селе Дивеево.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородский области по состоянию на 29 июня выявили 218 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 17 278 случаев заражения SARS-CoV-2. До настоящего момента выздоровели 10 714 человек, за сутки выписаны 183 нижегородца. Доля выздоровевших от общего числа носителей коронавируса составляет более 62%.