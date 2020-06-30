Москва, , 10:33 — REGNUM Россия рассматривает предложение Турции о возобновлении авиасообщения между двумя странами с 15 июля. Об этом заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

При этом он допустил, что авиасообщение России со странами СНГ может быть возобновлено раньше, чем с другими государствами.

«Наши дорогие товарищи в Росавиации, как минимум, считают, что страны СНГ — это, с одной стороны, не в полном смысле международка. Это близкая нам международка. Поэтому мы, возможно, сможем начать туда перелеты раньше, чем общую большую международку», — сказал Дитрих.

По его словам, соответствующие предложения уже сформированы и направлены в оперштаб.

Ранее сообщалось о том, что Евросоюз не готов возобновлять авиасообщение с Россией с 1 июля.