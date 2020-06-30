Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Гильотину возле дома основателя и владельца компании Amazon Джеффа Безоса в Вашингтоне поставили активисты с требованием ликвидации корпорации. Об этом 30 июня сообщает издание Washington Examiner.

На разошедшемся в интернете видео запечатлена размещенная около дома Безоса конструкция, которая похожа на гильотину и несколько десятков активистов, расположившихся недалеко от дома.

«Поддержите наши бедные общины, а не богачей», — говорится на установленном перед гильотиной плакате.

При этом, по данным телеканала Fox News, неизвестно, был ли владелец Amazon в своем доме, когда там проходила данная акция.

Отметим, ранее активистами был распространен в интернете флайер, который призывал к участию в протесте и в котором компания Amazon обвинена в сотрудничестве с полицией и в «разжигании расистских страхов во имя прибыли».