Токио, , 10:30 — REGNUM В июле подписчики сервиса PlayStation Plus получат три бесплатные игры. Об этом 29 июня сообщило издание Eurogamer.

В PS Plus будут доступны следующие проекты: Rise of the Tomb Rider, Erica и NBA 2K20. Получить их бесплатно можно будет уже 7 июля 2020 года.

Напомним, PS Plus — это онлайн-сервис для обладателей консоли PS4. Его подписчики могут использовать многопользовательские функции в различных играх, а также получать персональные скидки для магазина PS Store.

