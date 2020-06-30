Волгоград, , 10:32 — REGNUM Муниципальное казённое предприятие «Волгоградгорсвет» ликвидировано в Волгограде. Соответствующее постановление за подписью главы города Виталия Лихачева опубликовано на сайте администрации.

Предприятие обеспечивало наружное освещение города. В документе от 25 июня указано, что ликвидация проводится во исполнение решения Волгоградской городской Думы. Департаменту муниципального имущества администрации Волгограда поручено осуществить мероприятия по ликвидации муниципального казенного предприятия в соответствии с Гражданским кодексом РФ и действующим трудовым законодательством России.

В 2018 году наружное освещение передали на 15 лет в концессию компании ООО «Светосервис-Волгоград».