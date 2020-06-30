Уфа, , 10:32 — REGNUM В Башкирии специалисты Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева и Республиканского кардиоцентра провели совместную операцию 11-летней девочке с врожденным пороком сердца. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

По сообщению пресс-службы ведомства, за маленькой пациенткой постоянно наблюдали специалисты Республиканского кардиоцентра. Она перенесла несколько операций, но, к сожалению, они не дали нужного результата: девочка стала жаловаться на слабость и одышку. Именно поэтому в Уфу пригласили московских коллег.

Отмечается, что в течение полутора часов специалисты проводили операцию, которая осложнилась тем, что дефект был неудобно расположен. В результате специалисты успешно устранили этот дефект.

Отмечается, что состояние девочки стало заметно лучше, ее жизни ничего не угрожает.

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