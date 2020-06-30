Красноярск, , 10:30 — REGNUM Решение о переходе на оказание плановой медицинской помощи стоматологическими поликлиниками Красноярского края принято Министерством здравоохранения региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Возвращение к плановому приему будет происходить поэтапно. При этом, оказание медицинской помощи, как плановое, так и неотложное будет производиться в строгом соответствии к требованиям эпидемиологической безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что принимаемые меры по ограничениям плановых визитов носят временный характер. Целью их введения является снижение рисков заразиться вирусной инфекцией пациентам, страдающим хроническими заболеваниями.

Плановый прием пациентов возобновляется с рядом ограничений. Так, должны соблюдаться в строгом порядке мероприятия, направленные на предотвращение передачи инфекции: ношение масок, соблюдение дистанции, выявление на входе в медучреждения лиц с признаками инфекционных заболеваний, санитарная обработка кабинетов после каждого пациента и другие подобные мероприятия.