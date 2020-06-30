Куала-Лумпур, , 10:26 — REGNUM Релиз приключенческой игры No Straight Roads состоится 25 августа 2020 года. Об этом 30 июня сообщает портал Eurogamer.

Изначально игра должна была выйти сегодня, 30 июня, однако её релиз перенесли из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что проект будет доступен на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

В No Straight Roads игрокам предстоит взять на себя управление двумя музыкантами из инди-рок группы и сразиться с могущественной корпорацией, которая пытается присвоить себе всю музыку на планете. Разработчики сообщают, что в игре будет восемь масштабных уровней, каждый из которых вдохновлён определённым музыкальным стилем.

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