Москва, , 10:25 — REGNUM Объем перевозок пассажиров через аэропорты России по итогам мая 2020 года составил 1,896 млн человек, что в 9,6 раза меньше, чем в мае 2019 года. Это следует из данных Федерального агентства воздушного транспорта, опубликованных 30 июня на сайте агентства.

По итогам января-мая 2020 года в российских аэропортах обслужили 44,3 млн человек, что на 43,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В январе пассажиропоток составил 15,4 млн человек, в феврале — 14 млн, в марте — 11,6 млн, апреле — 1,5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2020 года три московских аэропорта обслужили 19,2 млн пассажиров, что на 48% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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