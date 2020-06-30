30 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Свобода стала высшей категорией рабства. К свободе принуждают сильнее, чем прежде принуждали к рабству. Но то рабство было внешним и потому менее опасным. Нынешнее рабство внутреннее. От него нет спасения.

Александр Халдей, , 11:25 — REGNUM Свобода — это идол либерализма, которому не только поклоняются, но и приносят человеческие жертвы. Это божество либеральной религии, и, как всякая религия, либерализм имеет свой катехизис и свою инквизицию. Свобода — это самое тоталитарное мировоззрение. Те, кто против обязательной свободы, подвергаются гражданской казни, порой переходящей в физическую.

Свобода Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Неслучайно Достоевский сказал, что любой бунт начинается с атеизма. Свобода требует разрушения всех связей человека с обществом и с другой религией, в которой есть Бог. Свобода сама претендует на статус бога. Потому, требуя разрушить весь мир до основанья, в котором есть государство, и церковь, в которой есть Бог, свобода немедленно строит на их руинах свою церковь — церковь сатаны, и своё государство — государство Нового Мирового Порядка.

Ради свободы в мире вводятся самые репрессивные практики контроля над поведением и сознанием человека. Протест против манипуляции сознанием трактуется как протест против свободы. Привязанность к традиционным институтам общества объявляется реакционной архаикой, не выпускающей общество из пут необходимости в царство свободы. Борьба за свободу напоминает борьбу за мир, в результате которой от мира камня на камне не останется.

Идеальная свобода — это космическое одиночество полностью освободившейся личности. Отсутствие всех привязок и обязанностей, налагаемых человеком на самого себя из любви к ближнему. Идеальная свобода — это отсутствие семьи, детей, Отечества, национального и религиозного чувства, гендерных особенностей, принадлежности к культуре.

Свобода — это состояние вечного выбора между этим и тем, тяжкая болезнь ума, как называл это состояние Брюс Ли. Верующий в свободу оказывается в рабстве у этой религии, лишающей его всякой свободы и прежде всего свободы любви. Ведь любовь — это жертвование своими прихотями ради того, кого любишь. Бог есть Любовь, и потому свобода от Бога есть свобода от любви.

Родители любят — и потому добровольно отказываются от себя ради детей. Это рабство с точки зрения религии свободы. Венчающиеся любят — и потому отказываются от себя ради супруга/супруги. Солдаты любят — и потому идут на смерть ради своего народа и Отечества. Учёные любят — и потому идут на костёр ради истины. Любовь — величайший источник жизненной силы и созидающей энергии.

Свобода — это обесточенное состояние расслабленности. Вместо любви — секс, вместо служения — интересы, вместо жертвы — стяжательство. Это право выбора свободного индивида. Свобода — это апофеоз эгоизма и самолюбия. Свобода — это неучастие в жизни, если понимать жизнь как эмоциональное включение в ситуации, не касающиеся лично тебя здесь и сейчас.

Да, формально человек свободен выбирать между добром и злом. Но такая свобода возможна лишь после добровольного отказа от любви, которая есть признак Бога в душе. Свобода от души — тоже непременный атрибут религии свободы. И, если вы отказываетесь выбирать свободу, на вас обрушится вся мощь мира сего. С его князем, который прежде всего освободил человека от веры и любви к ближнему и приучил к себялюбию как религии свободы.

Свобода стала высшей категорией рабства. К свободе принуждают сильнее, чем прежде принуждали к рабству. Но то рабство было внешним и потому менее опасным. Нынешнее рабство внутреннее. От него нет спасения.

Отказ от свободы во имя ближнего — высшее проявление свободы. Но для религии свободы это недопустимая ересь. Человек не должен отказываться от свободы добровольно даже ради ближнего. Тем самым он искушает других поступить точно так же.

Абсолютная свобода — это абсолютное одиночество. Именно так понимают ад в православной конфессии христианства, составляющей глубинную основу русской цивилизации. Именно потому православие соборно, так как свобода от свободы — это непосильная для одиночки задача.

Протестуя против религии, адепты секты свободы обвиняют её в лишении свободы верующих. Тем самым они стремятся лишить человека места в обществе и мироздании, трактуя его как полностью автономное существо. Оно не должно подвергаться инстинктам коллективизма, так как это уже несвобода. Идеальная свобода — это полный отказ от своего Я и своей идентичности. В пределе полная свобода — это смерть. А стремление к полной свободе — это стремление к смерти.

Неслучайно именно в либерализме расцветают культы сатанизма и уничтожаются все системы координат, защищающие жизнь и обязывающие к её защите. В либерализме жизнь и смерть — это свободный выбор индивида. Никакие ограничения этой свободы недопустимы.

Религия свободы — это религия рабства без оруэлловского парадокса. Свобода это рабство, если свобода не относительна, а абсолютна. Нет более несчастного человека, чем всю жизнь прожившего в полной свободе.

Самое страшное рабство — это рабство свободы, толкающее человека на самые страшные злодеяния. Все самые страшные преступления делались исключительно ради свободы. Ни одно из них не совершалось ради рабства.

Иллюзия свободы выбора — одна из самых главных и опасных иллюзий человечества. Разум не может быть критерием выбора, так как он демонстрирует предельную неспособность человека к рациональности и трезвости. Рациональность понимается человеком как насилие, направление на подчинение мира. Разум материализуется в агрессию. Самый свободный в таком мире — это самый сильный и агрессивный.

Соблазн свободы — один из главных мифов человечества. Ложь, лежащая в основе лжи демократии. Свобода — это безответственность. Мы бы не выжили в мире, где торжествует полная свобода. Умение накладывать на свою свободу ограничения — критерий жизнеспособности общества. Тот, кто это понимает, созрел до настоящего понимания свободы.