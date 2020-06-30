Москва, , 10:23 — REGNUM Активность граждан на голосовании по Конституции растет. Более половины опрошенных жителей России (51%) планируют проголосовать до 30 июня включительно, приводит данные ВЦИОМ.

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Из них уже приняли участие в голосовании на момент опроса (28 июня) 25% респондентов. Эта доля с 22 июня выросла практически в два раза — на 25 п. п.

По мнению 70% граждан, 1 июля на голосование по поправкам к Конституции РФ придет много людей. Скорее всего, они будут голосовать добровольно, по собственной инициативе (81%).

Опрос проведен 28 июня 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, доля российских граждан, поддержавших поправки к Конституции РФ, составляет 76%, по данным экзитполов на 28 июня.

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