Москва, , 10:23 — REGNUM Процедура голосования по поправкам в Конституцию в Москве, как в целом и по всей стране, проходит как никогда открыто, с соблюдением всех демократических норм. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня заявил экс-заместитель Генерального прокурора РФ, заслуженный юрист РФ, генерал-полковник юстиции Владимир Колесников.

«Абсолютно любой гражданин может открыто высказать свою позицию в той форме, которая ему наиболее удобна — или лично на участке, или через процедуру электронного голосования. Соблюдены все демократические нормы, работает огромное количество наблюдателей», — заявил Колесников.

«Очевидно, что есть политическая воля власти на то, чтобы голосование прошло максимально демократично. При этом нельзя исключать какие-то точечные сбои из-за эксцесса нерадивых исполнителей, однако они безусловно не повлияют на процесс и результаты голосования, потому что будут пресекаться», — отметил он, подчеркнув, что легитимность процесса голосования не вызывает сомнений.