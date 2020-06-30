Биробиджан, , 10:23 — REGNUM Архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем проверил на избирательных участках ход голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Еврейской АО.

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Архиепископ является представителем Еврейской автономной области в составе Общественной палаты Российской Федерации. На голосовании по поправкам к Конституции РФ он имеет статус общероссийского наблюдателя. С проверкой владыка посетил УИК №6 и 7 в Биробиджане.

Он отметил высокий уровень соблюдения санитарных мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции: избирателям выдаются средства индивидуальной защиты, соблюдается дистанция,

«Нужно проявить социальную ответственность и свой гражданский долг. Каждый человек должен помнить, что государством проявлена максимальная забота, сделано всё для того, чтобы каждый мог безопасно реализовать свои законные права», — сказал владыка Ефрем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области разоблачили фейк, распространенный в аккаунте блогера Алексея Навального в одной из соцсетей, а также в одном из региональных СМИ. В этих сообщениях утверждалось, что в городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти избиратели якобы опускают бюллетени в бумажные пакеты, а не в переносной ящик для голосования.