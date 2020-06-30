Солт-Лейк-Сити, США, , 10:18 — REGNUM Релиз ролевой игры по вселенной «Гарри Поттера» от студии Avalanche Software должен состояться в 2021 году. Об этом 29 июня сообщило издание Bloomberg.

В масштабном проекте по книгам Джоан Роулинг геймеры смогут стать частью приключения в детально-воссозданном Хогвартсе и его окрестностях. Сообщается, что игра выйдет и на консолях следующего поколения (PS5 и Xbox Series X).

Напомним, неанонсированная игра по «Гарри Поттеру» находится в разработке уже несколько лет. Первые скриншоты начали появляться в сети в 2018 году.

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