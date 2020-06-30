Саратов, , 11:36 — REGNUM Муфтий Саратовской области Мукаддас хазрат Бибарсов выступил с обращением к мусульманам региона по поводу голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба духовного управления мусульман региона.

Муфтий подчеркнул, что, несмотря на внешние сложности, мусульмане готовы проявлять энтузиазм и активность, участвовать в жизни общества.

«Голосование является формой участия человека в жизни общества. Выражение своего мнения относительно важных преобразований — это показатель нашей принадлежности к нации и государству, символ взаимной заботы и взаимных связей между людьми, это наша доля ответственности за будущее нашего же общества», — отметил Бибарсов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин принял участие в голосовании по поправкам в основной закон страны.

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