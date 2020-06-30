Ростов-на-Дону, , 10:16 — REGNUM Более 240 тыс. жителей Ростовской области приняли участие в губернаторском проекте «Народный совет». Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

«Автомобили для скорой помощи и социальных служб, оборудование для медицинских учреждений или для школ — по любому из пунктов нам не нужно будет ждать осени. После первого июля, как только мы получим информацию о том, какой выбор был сделан людьми, мы сразу же начнем принимать конкретные решения по закупкам», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ жители региона помогут распределить 500 млн рублей, выделенных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Предлагается выбрать три варианта из десяти. Проголосовать можно как дистанционно через онлайн-сервис облправительства и портал госуслуг, так и на избирательных участках.

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