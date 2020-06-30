Монреаль, Канада, , 10:11 — REGNUM Ubisoft Montreal 29 июня запустила тизер-сайт своей предстоящей игры Hyper Scape. Официальный анонс проекта должен состояться уже 2 июля 2020 года.

На сайте разработчики рассказали о компании Prisma Dimension, которая будет играть важную роль в сюжете предстоящей игры. Напомним, Hyper Scape — это «королевская битва», которая перенесёт геймеров на улицы футуристичного города Нео Аркадия.

Полноценный релиз Hyper Scape на PC ожидается уже 12 июля 2020 года. Сообщается, что концу года в неё можно будет поиграть и на консолях.

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