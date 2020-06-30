Москва, , 10:07 — REGNUM Все составы аэроэкспрессов, следующих из Москвы в аэропорты и обратно, обрабатываются технологией «холодного тумана» на основе дезинфицирующих средств. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Этот способ сегодня один из самых эффективных — дезинфицирующий туман, создаваемый специальным генератором, заполняет все пространство и проникает даже в труднодоступные места, обеззараживая все поверхности и воздух», — говорится в сообщении.

Отмечается, что процедура происходит в депо, после чего салоны составов проветриваются и уже через два после санитарной обработки могут выезжать для перевозки пассажиров.