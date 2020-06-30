Москва, , 10:04 — REGNUM Свыше 255 тыс. новых победителей программы «Миллион призов» было выбрано в очередном розыгрыше. Об этом сообщает 30 июня официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Призы номиналом от 1 до 4 тыс. баллов (рублей) разыгрывают ежедневно до 2 июля. Участниками становятся граждане, проголосовавшие по поправкам к Конституции РФ.

Победителями пятого розыгрыша стали 255 444 человек. Всего выиграл 1 233 981 человек.

Баллы можно потратить в сетях магазинов, аптек, пополнить карту «Тройка» или выбрать другое назначение.