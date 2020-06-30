Мосул, Ирак, , 10:10 — REGNUM В иракской провинции Мосул найдена очередная братская могила езидов. Об этом 30 июня сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, в захоронении, обнаруженном в районе Каске, покоятся по меньшей мере 600 человек.

Убитые были похищены боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Синджаре.

Напомним, в период с 2014 по 2017 годы террористы в Ираке похитили свыше 6 тыс. езидских мужчин и женщин. Судьба порядка 3 тыс. человек остается до сих пор неизвестной.