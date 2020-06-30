* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Владикавказ, , 10:03 — REGNUM Задержанный за подготовку теракта во Владикавказе мужчина поддерживал связь с террористами из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). ФСБ установила, что он вел электронную переписку с боевиками, находящимися за пределами России.

В ходе оперативных мероприятий был обнаружен тайник, где злоумышленник хранил части взрывного устройства, с помощью которого он планировал устроить подрыв одного из административных зданий в столице Северной Осетии.

По данному факту возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации, а также о подготовке теракта.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня ФСБ сообщила о задержании гражданина России, который планировал осуществить теракт во Владикавказе. Задержанному 30 лет, он сторонник ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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