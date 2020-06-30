Ставрополь, , 10:06 — REGNUM Два новых случая смерти пациентов с COVID-19 зарегистрировано на Ставрополье. Общее число летальных исходов в крае по состоянию на утро 30 июня достигло 97, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

Всего на Ставрополье зафиксирован 5141 случай заражения коронавирусом, 78 из них — за минувшие сутки. Выздоровели в крае 2963 носителя COVID-19, или около 57,6% от общего числа лиц с подтвержденным диагнозом. За минувшие сутки болезнь сумели преодолеть 114 человек, что, по словам губернатора, является одним из самых высоких суточных показателей за время пандемии.

Владимиров отметил, что краевые власти идут по пути постепенного снятия ограничений и восстановления работы отраслей экономики. По его словам, возможности и ресурсы здравоохранения региона позволяют оказывать помощь всем заболевшим, а количество проводимых тестов на коронавирус постоянно наращивается.