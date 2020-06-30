Казань, , 10:36 — REGNUM Татарский народный праздник Сабантуй 4 июля проведут в онлайн-режиме. Указ об этом подписан главой республики Рустамом Миннихановым.

В тексте документа говорится, что «в соответствии со статьей 2 Закона Республики Татарстан «О праздничных днях и памятных датах РТ» 4 июля 2020 года установлено днем проведения татарского народного праздника Сабантуй». Решение провести праздник в онлайн формате было принято из-за ситуации с коронавирусом.

Праздничные торжества по этому поводу будут транслировать на местном телеканале и радио. В Сабантуе примут участие артисты театров, мастера искусств и певцы. Для зрителей покажут соревнования по борьбе куреш, конные скачки, концерты, проведут викторины с призами. Транслировать Сабантуй планируется на протяжении 12 часов, с 08:00 до 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, проведение татарского национального праздника Сабантуй разрешили только в деревнях.

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