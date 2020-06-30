Москва, 30 июня 2020, 09:59 — REGNUM Министерство просвещения РФ должно объявить, будут ли в российских школах осенью 2020 года проводиться всероссийские проверочные работы. Об этом 30 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова, пообещавшего, что 1 сентября учебный год в России начнется в обычном режиме.
Как подчеркнул Луховицкий, учителя надеются, что никаких ВПР не будет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравцов заявил, что российские власти готовятся к тому, что 1 сентября ученики российских школ пойдут в общеобразовательные учреждения в обычном режиме.
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