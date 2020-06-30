Москва, , 09:59 — REGNUM Министерство просвещения РФ должно объявить, будут ли в российских школах осенью 2020 года проводиться всероссийские проверочные работы. Об этом 30 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова, пообещавшего, что 1 сентября учебный год в России начнется в обычном режиме.

«Я надеюсь, что новый учебный год действительно начнется 1 сентября, и я очень рад тому, что министр, выступив, пресёк слухи, которые ходят по всем регионам. Мне недавно звонили из Мурманской области совершенно испуганные родители, которым сказали, что надо готовиться к тому, что в РФ опять чуть ли не полгода будет дистанционное обучение, — рассказал Луховицкий. — Единственное, как министерство может ещё более успокоить ситуацию, так это если оно скажет, что никаких Всероссийских проверочных работ (ВПР) осенью не будет. Вот если они будут, тогда будет очень много проблем. И нервы, и страсти и так далее».

Как подчеркнул Луховицкий, учителя надеются, что никаких ВПР не будет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравцов заявил, что российские власти готовятся к тому, что 1 сентября ученики российских школ пойдут в общеобразовательные учреждения в обычном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Учебный год в России начнётся 1 сентября в обычном режиме