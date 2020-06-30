Элиста, , 09:54 — REGNUM Сразу 40 случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Калмыкия. Данные опубликовал 30 июня региональный оперативный штаб. Для сравнения: 29 июня сообщалось о всего двух новых заразившихся.

Выздоровели за минувшие сутки 19 человек. Один пациент с коронавирусом скончался.

Всего в Калмыкии с конца марта подтверждено заражение 1523 человек, 1163 пациента выздоровели. 26 человек скончались.

В тяжёлом состоянии по-прежнему находятся девять пациентов, пять подключены к аппаратам ИВЛ.