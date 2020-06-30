Ханты-Мансийск, 30 июня 2020, 09:53 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управления Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения — Сургут (160 положительных тестов), Нижневартовск (48), Когалым (18).
Всего с начала пандемии в Югре на 30 июня зарегистрировано 8958 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 4501 пациент, скончались 55 человек.
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО составляет 0,89.