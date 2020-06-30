Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM Уже 9477 человек пострадали в Екатеринбурга от присасывания клещей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Среди пострадавших — 1736 детей. Число покусанных горожан выросло на 11,45% по сравнению с данными на середину июня 2020 года. Тогда ведомство докладывало о 8392 пострадавших жителях.

В Екатеринбурге произошло 33,6% случаев присасывания клещей в Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале от клещей пострадали уже 28 220 человек.

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